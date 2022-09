Lionesa apresenta nova imagem do grupo e obra de Álvaro Siza

Hoje às 18:03 Facebook

O Grupo Lionesa, em Matosinhos, divulga nesta quinta-feira a imagem gráfica que representa as marcas que o integram, numa sessão que terá lugar no auditório do mosteiro de Leça do Balio.

Estão previstas várias atividades ao longo do dia, com destaque para a apresentação de uma escultura do arquiteto Álvaro Siza, a primeira obra do designado "Caminho da Arte", uma rota que irá atravessar outros concelhos até à cidade galega de Santiago de Compostela.

Da autoria do designer Eduardo Aires, a nova imagem gráfica do grupo é apresentada numa cerimónia marcada para as 11 horas, logo seguida pela divulgação do "Caminho da Arte" e por uma visita guiada à obra de Siza. Localizada na quinta do mosteiro, a escultura "Templo" é definida como "um espaço de introspeção, que promove um encontro pessoal e que procura dar visibilidade à importância que o mosteiro de Leça do Balio teve nos caminhos portugueses, rumo a Santiago", segundo uma nota enviada à Imprensa.

O dia será ainda marcado por uma série de conversas em torno da felicidade no trabalho, numa iniciativa que vai contar com a participação de 15 oradores nacionais e estrangeiros, a partir das 10 horas. Por outro lado, será apresentada a estratégia do grupo para os próximos anos nas suas diversas áreas de atuação.

O Grupo Lionesa detém ativos das marcas Balio (mosteiro), Lionesa Business Hub (centro empresarial), Livraria Lello (Porto) e Loureiro (edifícios localizados na rua homónima, também na cidade do Porto). De acordo com o mesmo comunicado, o grupo considera "crucial aliar o empreendedorismo à arte e à cultura, apostar na captação de investimento estrangeiro e também de agentes culturais".