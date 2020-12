Lionesa leva mensagens de Natal para as ruas do Grande Porto

Ana Correia Costa Hoje às 18:06 Facebook

A partir desta quarta-feira, todos vão poder ver as mensagens de Natal que cada um escrever no Instagram reproduzidas em mupis e painéis eletrónicos existentes nas ruas do Grande Porto. A iniciativa é do Centro Empresarial Lionesa, de Matosinhos.

Em tempo de pandemia, a Lionesa pretende "transformar a distância física em proximidade emocional", apelando à população que "partilhe afetos sob a forma de mensagens de agradecimento, de motivação ou de homenagem".

A campanha, que decorre ao longo do mês, parte de um grafiti alusivo ao Natal que o artista Mr. Dheo fez na galeria central da Lionesa, o qual servirá de pano de fundo para a divulgação das mensagens. Foram também gravados vídeos em que, através das redes sociais, anónimos e personalidades conhecidas, como o músico Rui Reininho e a apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes, apelam à participação de todos.

O objetivo é "criar uma corrente e espalhar mensagens motivadoras a quem mais precisa delas neste momento. Pode ser uma pessoa, uma instituição, um grupo profissional, podem ser os profissionais de saúde, os lixeiros, os avós, os pais, os livreiros... Pretendemos provocar sorrisos e acreditamos que as mensagens de anónimos ou de personalidades podem confortar-nos emocionalmente", justifica a diretora executiva da Lionesa, Eduarda Pinto.

O público pode participar na iniciativa através da publicação de mensagens no Instagram da Lionesa. Estas são selecionadas e reproduzidas nos painéis e mupis e transmitidas nas redes sociais do Centro Empresarial, com o grafiti de Mr. Dheo como cenário.