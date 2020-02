Lixo a céu aberto no Porto de Leixões? Administração diz que são "resíduos importados"

Hoje às 18:26 Facebook

O presidente da Associação Década Reversível (ADERE), Humberto Silva, denunciou esta segunda-feira à Lusa haver desde o final da semana passada lixo a céu aberto no Porto de Leixões, em Matosinhos, numa extensão de cerca de 30 metros. A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) informou que corresponde a "resíduos importados".

O ambientalista disse não conseguir identificar o tipo de lixo espalhado, que aparentemente caiu de fardos depositados no porto que se terão rompido nem tão pouco se se "trata de lixo importado" destinado a aterros em Portugal.

Humberto Silva acrescentou que a extensão dos fardos e do lixo a céu aberto "se estende por cerca de 30 metros" sendo visível a quem passa na Avenida Antunes Guimarães, em Matosinhos.

Apesar de haver lixo pelo chão, o responsável da associação ambientalista informou "não se sentir mau cheiro quando se passa no local".

O lixo, acrescentou, está distribuído por "dois segmentos de fardos, cujo número total ultrapassa as centenas".

A denúncia feita pela ADERE consta da página do Facebook da associação, ilustrada com duas fotografias, datadas desta segunda-feira, com as imagens dos fardos acumulados e, numa delas, ao fundo, com lixo espalhado pelo chão.

À Lusa, a APDL acrescentou que a imagem publicada pela Associação Década Reversível (ADERE) "retrata carga geral que está a ser movimentada de um navio, no caso resíduos importados".