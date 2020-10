Lojas fechadas às 21 horas, restaurantes às 22 e feirantes "em espelho" em Matosinhos

JN Hoje às 12:53, atualizado às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir do fim de semana, todas as lojas de Matosinhos passam a fechar às 21 horas, anunciou, esta quarta-feira, a presidente da câmara, Luísa Salgueiro.

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Matosinhos anunciou esta quarta-feira que, a partir do próximo fim de semana, todos os estabelecimentos comerciais (incluindo os que se encontrem em shoppings) passam a encerrar às 21 horas.

Os restaurantes fecham uma hora depois, às 22, permitindo-se a permanência no interior até às 23 horas.

As feiras semanais não vão ser proibidas, exigindo-se a redução para 50% do número de feirantes. Nos cemitérios, a lotação será definida com base nas áreas dos espaços de circulação.

A presidente da câmara anunciou ainda a suspensão de todas as atividades recreativas do município por tempo indeterminado e o reforço do policiamento na via pública para o cumprimento das medidas.

Limitação de circulação e ensino à distância entre as propostas ao Governo

No leque de medidas destinadas a conter a propagação da covid-19, a Câmara de Matosinhos decidiu propor ao Governo a limitação de circulação de pessoas, com dever de permanência no domicílio, e ainda a implementação do ensino à distância para o terceiro ciclo, ensino secundário, universitário e profissional durante 15 dias, até 15 de novembro.

Na lista de recomendações às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) estão a adoção de "bolhas" (funcionário e educador exclusivo por turma) nos jardins de infância e creches, a aplicação do método de trabalho em espelho e por grupos nos lares e outras instituições com internamento e ainda a suspensão das visitas nos lares.

R0 de 1,6 entre 1 e 26 de outubro

De salientar que, entre os dias 1 e 26 de outubro, o R0, número médio de contágios causados por cada pessoa infetada, foi de 1,6 em Matosinhos, município no qual as gerações mais novas são, neste momento, as mais afetadas pelo novo coronavírus.

Segundo Taveira Gomes, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos, há 62 doentes internados com covid-19 no hospital Pedro Hispano: 43 em enfermaria, seis nos cuidados intermédios e 13 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), sendo que, nesta ala, há capacidade de resposta para 21 pacientes.