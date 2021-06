Luísa Salgueiro: "Não podemos conviver com um cemitério industrial"

Hugo Silva e Vítor Santos Hoje às 14:23 Facebook

Luísa Salgueiro, autarca de Matosinhos, gostaria de ver centro de energia e investigação nos terrenos da Petrogal.

Foi surpreendida pela decisão de fechar a Petrogal e gostaria de ver ali um centro de energia e investigação, admitindo que possa surgir habitação numa parte dos terrenos. Mas são precisos 400 milhões para descontaminar os solos. Reitera a necessidade de outra travessia entre Matosinhos e Leça da Palmeira e entende que o promotor do Hotel da Memória tem de ser indemnizado. Só que deve ser o Ministério do Ambiente a pagar. Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, aborda os assuntos que marcam a atualidade no concelho.

Foi surpreendida pela decisão de encerramento da refinaria da Petrogal?