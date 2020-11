Luzes de Natal já iluminam Matosinhos

Adriana Castro Hoje às 20:50 Facebook

A Câmara de Matosinhos inaugurou, esta sexta-feira, a iluminação de Natal do concelho. O investimento foi de 227 mil euros.

As luzes de Natal de Matosinhos chegam a cerca de 90 locais do concelho, afirma a Autarquia, entre ruas, rotundas, praças, jardins e edifícios emblemáticos. Há ainda 319 árvores naturais com iluminação. No total, a Autarquia contabiliza cerca de 1,5 milhões de lâmpadas LED instaladas e que representam mais de 18 quilómetros de iluminação.

"O objetivo é reforçar o espírito natalício neste ano marcado pela pandemia e tornar mais apelativa a experiência de compra no comércio tradicional", afirma a Autarquia.

O investimento do Município em iluminação de Natal aumentou, este ano, em 104 mil euros. No total, as luzes para enfeitar a quadra custaram 227 mil euros.

A feira de artesanato no Parque Basílio Teles também abriu oficialmente as portas esta sexta-feira. O número de expositores foi reduzido para que se criasse um único sentido de circulação para os visitantes. A lotação é limitada. O uso de máscara, desinfeção das mãos e o cumprimento do distanciamento social são obrigatórios.

A Câmara de Matosinhos quis relembrar a decisão de "cancelar as iniciativas de Natal e Ano Novo que impliquem aglomerações de pessoas, tais como espetáculos, concertos, fogo de artifício e a tradicional instalação de luz e som em frente aos paços do concelho". A verba poupada, acrescenta a Autarquia, de cerca de 150 mil euros, será canalizada para o "Fundo de Emergência Municipal - Empresas" e servirá para apoiar os pequenos estabelecimentos comerciais do concelho.