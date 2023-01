Mais nove postos de carregamento para veículos elétricos em Matosinhos

O concelho de Matosinhos tem um novo hub para o carregamento de veículos elétricos, que integra um total de nove postos. De acordo com a Mobi.E, a infraestrutura pode ser usada por 14 veículos em simultâneo e será operada pela Kilometer Low Cost.

Com este novo espaço, situado na Rua Dr. Manuel Rodrigues de Sousa, o concelho passa a contar com um total de 88 postos de carregamentos ligados à rede Mobi.E, correspondendo a 149 pontos de carregamento.

Luís Barroso, presidente da Mobi.e, refere, em comunicado, que este é "mais um passo para aumentar a confiança dos condutores e ajudar a reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera associadas à mobilidade".

Com este projeto-piloto em Matosinhos, o número de hubs da Mobi.e em cidades de elevada procura sobe para nove e o número de postos de carregamentos ultrarrápido em cidades do interior é de 12, "num investimento superior a três milhões de euros, integrado no Programa de Estabilização Económica e Social.

No país, "já estão em funcionamento os hubs de Leiria, Guimarães, Loures, Loulé, Viseu, Coimbra e Matosinhos". Seguir-se-ão, "em breve", Almada e Vila Nova de Gaia.