Marcelo foi mergulhar ao mar da praia de Leça da Palmeira

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi a banhos, esta segunda-feira de manhã, na praia de Leça da Palmeira.

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a manhã de sol para um mergulho nas águas da praia de Leça da Palmeira, cerca das 11.30 horas desta manhã de segunda-feira.

Como é habitual, falou com as pessoas na praia, fez "selfies" e ainda conversou com os nadadores-salvadores, antes de deixar a praia.

A praia de Leça da Palmeira não é desconhecida para Marcelo Rebelo de Sousa, que já por outras vezes foi visto a banhar-se nas águas daquele areal de Matosinhos.

No domingo, o presidente da República já tinha aproveitado o bom tempo para dar um mergulho na mesma praia.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está no Grande Porto para participar na reunião técnica do Infarmed sobre a evolução da pandemia no país e que juntam peritos, políticos e parceiros sociais.