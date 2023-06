Matosinhos: a exigência do trabalho que permitiu subir 30 lugares

A Escola Secundária João Gonçalves Zarco não só continua a ser o estabelecimento de ensino público de Matosinhos melhor posicionado no ranking como subiu cerca de 30 lugares face aos resultados do ano passado.

O facto de a Escola Secundária João Gonçalves Zarco ter tido turmas do 12º ano com médias global de 18,4 e 18,3 foi já era um indicador de que conseguiria um "excelente resultado" nos exames nacionais. Mas a Zarco foi mais longe.

"Além de mantermos um lugar no ranking bastante bom, subiremos cerca de 30 lugares", revela o diretor da Secundária, José Ramos, considerando que a posição 68 se deve à "grande exigência colocada no dia-a-dia no trabalho entre professores e alunos".