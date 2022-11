Matosinhos: Armazém do Estado ruiu há meses e continua um perigo

Parte da fachada e do telhado de um edifício que é do Estado, situado na Rua Roberto Ivens, em Matosinhos, artéria paralela à marginal, caiu há mais de seis meses e os destroços mantêm-se a ocupar a via pública.

Além dos constrangimentos que a situação causa, uma vez que as pessoas são obrigadas a caminhar apenas no passeio oposto, há o perigo do resto do imóvel ruir.



Fonte do Município referiu que o serviço de Proteção Civil "notificou o proprietário - Direção Geral do Património (Direção Geral do Tesouro e Finanças) - uma vez que o edifício, dado o seu avançado estado de degradação, pode pôr em risco a segurança de transeuntes". O JN contactou o Ministério das Finanças que não respondeu em tempo útil.

A Câmara de Matosinhos fez ainda saber que "o proprietário mandatou a autarquia no sentido de proceder à intervenção naquele espaço, sendo que os custos dos trabalhos de contenção da estrutura são imputados ao proprietário", estando previsto a realização da empreitada "na próxima semana".