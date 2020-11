Matosinhos assegura entrega de refeições dos restaurantes

Marta Neves Hoje às 15:43 Facebook

A Câmara de Matosinhos vai assegurar as entregas das refeições que os clientes encomendarem em qualquer um dos restaurantes do concelho, no próximo fim de semana e seguinte, em que o recolher obrigatório se inicia às 13 horas.

Para o efeito, e segundo a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, explicou ao JN, o sistema de "delivery" vai funcionar com a ajuda de 75 táxis.

"O cliente contacta o restaurante, sinaliza o local e a hora de entrega, faz o pagamento por transferência bancária ou MB Way e a refeição será entregue por táxi", explicou a autarca.

Já se o cliente preferir pagar por dinheiro, terá de ter a quantia certa para pagar ao taxista.

O serviço de entrega, inteiramente gratuito para o cliente, será assumido pelo Município e abrange todo o concelho e territórios vizinhos, até um raio de cinco quilómetros.