Matosinhos aumenta apoio ao arrendamento

O Município de Matosinhos vai avançar com uma nova forma de cálculo do apoio ao arrendamento, sendo expectável que isso se traduza num aumento das ajudas mensais às famílias. A empresa municipal Matosinhos Habit lembra que cada vez mais agregados têm procurado apoio para as rendas, sendo que o objetivo é, no próximo ano, chegar às 800 famílias auxiliadas.

"Ao longo dos dois últimos anos, o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento tem registado uma procura crescente, dado que se apresenta como uma resposta célere e adequada a muitas famílias que, embora com dificuldades económicas, reúnem condições para se manter no mercado de arrendamento privado. O objetivo definido para este Programa em 2023 é o apoio efetivo a uma média de 800 famílias por mês", diz a Matosinhos Habit, em comunicado.

"Esta nova fórmula de cálculo inclui a alteração dos rendimentos base de acesso ao programa, adequando o regulamento ao atual contexto socioeconómico, priorizando ainda determinadas situações sociais, nomeadamente vítimas de violência doméstica. Uma das grandes novidades é também, a majoração em 10% do valor do apoio das candidaturas dos jovens", explica Manuela Álvares, presidente do Conselho de Administração da Matosinhos Habit, citada no comunicado.

O Plano Municipal de Apoio ao Arrendamento ajuda os munícipes com uma comparticipação mensal de uma parte do valor da renda. "A operacionalização deste programa está delegada na empresa municipal desde 2009, sendo efetuada pelos serviços a análise das candidaturas e a sua constante reavaliação, conforme regulamento", acrescenta o comunicado.