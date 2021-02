Matosinhos avança com obras de requalificação do Bairro dos Pescadores

Hoje às 17:09 Facebook

Trabalhos arrancam na segunda-feira e têm prazo de execução de 12 meses. Custo da empreitada é de 960 mil euros.

A MatosinhosHabit, gestora do parque habitacional do município de Matosinhos, propôs o projeto de requalificação do Bairro dos Pescadores a um programa da União Europeia, mas a candidatura não passou à fase final de aprovação, pelo que a Câmara assumiu a despesa.

A população do bairro foi convidada a participar numa sessão de esclarecimento e a contribuir para o projeto, que é uma reivindicação antiga dos moradores. Terá modelos próprios num dos edifícios, o bloco J, que deverão servir de referência para os proprietários privados das restantes edificações avançarem com obras.

As obras incidirão, designadamente, nas paredes exteriores, na cobertura e na substituição de todos os vãos exteriores. Será também requalificada toda a área envolvente, sobretudo através da execução de pavimentos novos e respetivas infraestruturas, assim como das partes ajardinadas.

"Estamos a assistir a um momento histórico na vida desta comunidade, uma vez que começa agora a execução de uma ambição muito antiga. Tenho que salientar a importância fundamental que assumiu o trabalho conjunto que foi levado a cabo entre a Câmara e a Associação de Moradores do Bairro dos Pescadores de Matosinhos. Foi essa vontade partilhada que permitiu chegarmos ao projeto que hoje temos, e será essa mesma vontade que nos vai guiar nestes meses, para que, daqui a um ano, possamos estar neste mesmo local a congratularmo-nos do resultado alcançado", disse Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, durante a assinatura do auto de consignação da empreitada, decorrida esta sexta-feira, no próprio Bairro dos Pescadores.

O projeto, que tem como base a regeneração urbana e a mobilidade sustentável, desenha novos canais viários e pedonais afetos e adjacentes ao bairro. Implementa novos propósitos organizativos, tendo em conta os condicionalismos da malha urbana. O objetivo é conferir ao espaço público mais qualidade e facilidade de uso, bem como tornar mais convidativo e útil o espaço envolvente.

A proposta insere-se, ainda, a perspetiva de resolver problemas como o do estacionamento desordenado ou da ausência de espaços pedonais e de zonas verdes. Assim, estão definidas zonas de estacionamento e áreas de áreas pedonais, devidamente arborizadas.