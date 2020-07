Matosinhos com mais autocarros a partir de segunda-feira

JN Hoje às 11:21 Facebook

A oferta de transportes públicos em Matosinhos vai ser reforçada a partir de segunda-feira, após negociações com a operadora ViaMove, que terá oito novos autocarros a circular, no âmbito do processo de renovação da frota.

"As principais alterações introduzidas acontecem nas horas de ponta, mas os serviços noturnos também serão incrementados para servir os trabalhadores dos centros comerciais", explica a Câmara, em comunicado, assinalando que o objetivo é garantir "horários alargados, mais frequência, maior cobertura territorial e melhor articulação com o metro".



"Neste período de pós-confinamento era urgente encontrar soluções que, por um lado, restabelecessem os níveis do serviços e, por outro, garantissem o cumprimento das normas sanitárias em vigor e a segurança dos utentes", sublinha o vereador da Mobilidade e Proteção Civil, José Pedro Rodrigues, citado na nota da Autarquia.



"As principais alterações abrangem as linhas 104 e 119, cujo percurso se estenderá até à estação de metro das Sete Bicas. A linha 104 passará a circular com uma frequência de 30 minutos, com um aumento de 20 viagens diárias. O horário da linha 104N será estendido, com a última viagem a iniciar-se às 0.25 horas, na estação das Sete Bicas, de forma a poder servir os trabalhadores dos centros comerciais", pormenoriza a Câmara de Matosinhos.



"A linha 130 passará novamente a circular entre Paiço e Custió (Ponte de Moreira), e a 106 irá circular entre a Praia de Leça da Palmeira e São Roque da Lameira, no Porto. O término da linha 105 passa do Hospital de São João para a Rotunda da Areosa", acrescenta.



A rede de autocarros da Maré (da operadora ViaMove) tem atualmente cerca de 10 mil utentes/dia, cerca do triplo do que se verificava em maio e aproximadamente metade do número de utilizadores que registava no início do ano, contabiliza, ainda, a Autarquia.

Todas as alterações podem ser consultadas online.