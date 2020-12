Matosinhos com nova unidade para doentes respiratórios

Marisa Silva Hoje às 18:35 Facebook

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos vai abrir em meados deste mês um novo espaço para receber os doentes respiratórios, nomeadamente os casos suspeitos de infeção por covid-19. O serviço, que atualmente funciona no Centro de Saúde da Senhora da Hora, vai ser deslocalizado para um edifício na Avenida D. Afonso Henriques, em Matosinhos.

As instalações serão partilhadas com o Serviço de Atendimento a Situações de Urgência (SASU), até agora sediado no Centro de Saúde de Matosinhos. Cada unidade terá um circuito independente para evitar cruzamento entre pacientes.

As instalações, cedidas pela Câmara de Matosinhos, começaram a ser reabilitadas há menos de um mês, representando um investimento de cerca de 70 mil euros. As obras foram ontem visitadas pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. Para Taveira Gomes, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, trata-se de uma "mais valia significante".

Projeto foi explicado aos responsáveis políticos Foto: Direitos Reservados

"Este edifício vai alocar a unidade dedicada a doentes com sintomatologia respiratória não muito grave que não justificam a deslocação aos serviços de urgência do Hospital [Pedro Hispano]. Poderão ter covid ou não. Essa unidade permitirá a observação dessas pessoas com todas as condições de confinamento e de proteção para os profissionais", detalhou Taveira Gomes.

Para a Área Dedicada para Doentes Respiratórios foram contratados cinco médicos de medicina geral e familiar, bem como dois enfermeiros. Será ainda possível realizar testes à covid aos utentes com sintomas que recorram à unidade.

Sublinhando que o novo espaço "será essencial", o secretário de Estado da Saúde justifica que permitirá libertar centros de saúde para outras atividades assistenciais.

Legionela

Questionado ainda sobre o surto de legionela que afeta os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim e que já matou 10 pessoas, António Lacerda Sales afirmou que, neste momento, ainda não está concluído o relatório final do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. No entanto, o documento estará para "muito breve". Só depois será possível "estabelecer ou não um nexo causal com as torres de arrefecimento" analisadas, designadamente as da Longa Vida, em Matosinhos, cujos testes deram positivo à legionela e, por isso, foram encerradas preventivamente.