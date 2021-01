Matosinhos cria bolsa para estudantes afetados pela pandemia

JN Hoje às 21:29 Facebook

A Câmara Municipal de Matosinhos criou uma bolsa destinada a alunos que frequentem o ensino superior e cujas famílias tenham perdido rendimentos no decurso da pandemia.

Inscrita no Fundo Municipal de Emergência, a bolsa assume a forma de um subsídio não reembolsável e pode ser requerida por todos os agregados familiares que tenham pelo menos um membro matriculado num estabelecimento de ensino superior e que tenham sofrido uma redução no rendimento semestral disponível igual ou superior a 10%, face a igual período de 2019.



Podem também concorrer as famílias que, tendo a situação de emergência surgido em momento posterior ao semestre, atestem uma redução do rendimento disponível mensal médio de 15% face ao período homólogo em pelo menos três meses consecutivos.



Prevenir abandono

"Pretendemos que este apoio contribua de forma efetiva para a redução do abandono escolar. Os tempos de crise não afetam todos da mesma forma, mas não podemos permitir que, em Matosinhos, existam jovens que deixam de frequentar o ensino superior por falta de recursos. Fizemos questão de ter um incentivo exclusivamente direcionado para a Educação, pois julgamos ser esta a ferramenta mais importante para que os nossos jovens enfrentem o futuro com mais confiança e otimismo", afirma Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos.



As candidaturas à bolsa podem ser formalizadas por meios digitais, através do preenchimento de um formulário que se encontra no site oficial da Câmara Municipal.