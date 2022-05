Matosinhos: Dezenas de grávidas movidas pela fé de terem uma boa hora

Lara Torrado e João Nogueira Hoje às 18:08 Facebook

Após um dia atarefado, cerca de 40 grávidas tiraram um tempo dos seus afazeres para participar na benção das grávidas na igreja da Senhora da Hora, em Matosinhos. A cerimónia, que decorreu nesta quinta-feira à noite, proporcionou um momento de fé e serenidade para a nova etapa da vida que as famílias atravessam.

"Agarrei-me muito à fé", conta Mariana Mendonça, 32 anos, justificando estar a viver "um misto de emoções" após ter sofrido um aborto recentemente: "Sinto-me calma, com leveza e, acima de tudo, com muita fé".



A cerimónia, que durou cerca de uma hora, é feita há 14 anos pelo padre Amaro Gonçalo, desde que assumiu a paróquia. O sacerdote revela que o culto procura "evangelizar e introduzir algumas meditações que ajudem a viver numa perspetiva cristã o tempo da gravidez que é, também, um tempo de graça".



A benção levou à igreja grávidas de várias idades e famílias diversificadas. Desde casais que experienciam esta etapa pela primeira vez, até ao caso de uma mãe que levou "uma foto da filha grávida que está em Lisboa e pretendia ser abençoada", adiantou o padre que ainda brincou com a situação: "Se há teletrabalho, pode haver "telebenção"".

A família Pereira foi uma das presentes no ritual. Já na terceira gravidez, o casal estreou-se no rito há 13 anos, com o nascimento de Mariana. Desde então, a família declara "ir todos os anos, não só pedir por uma boa hora, mas também em forma de agradecimento". O casal que festeja uma gravidez recente, admite a importância da fé e do momento festivo para as suas vidas: " A fé está presente e é essencial na vida de qualquer família e pessoa. Não sabemos o sexo nem nomes, estamos com oito semanas de gestação. Porém é indiferente, desde que tenha saúde...".



Manuela Castro, de 33 anos, presenciou a cerimónia pela primeira vez. A sogra, que fez questão de levar a nora ao culto, viveu com ela o momento como se fosse o seu, visto que nunca participou em bençãos quando esteve grávida. A futura mãe, que partilha estar "um pouco ansiosa", prepara-se para dar à luz Camila, já no próximo mês de julho.



O padre Amaro garante que as futuras mães levam dali "uma maior serenidade para o momento de ansiedade, no entanto, levam também uma maior consciência da graça e da responsabilidade". Sara Rodrigues e José Martins demonstram a ansiedade e entusiasmo de quem vai ser pai pela primeira vez em outubro e declaram: "A religião faz parte da nossa vida e fazia todo o sentido virmos receber esta benção".