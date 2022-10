Matosinhos diz "sim" à desagregação de todas as freguesias

Foi aprovada, esta terça-feira, em Assembleia Municipal de Matosinhos, a desagregação de todas as freguesias do concelho. Certo é que, apesar de parecer que falta pouco para atingir o objetivo há muito desejado, a população terá de esperar, pelo menos, até 2025 para ver concretizada esta vontade. E isto se a proposta, que será agora entregue à Assembleia da República, cumprir todos os critérios.

Já em 2018 tinha sido aprovada, também em Assembleia Municipal, uma moção para desagregar as freguesias de Senhora da Hora e de S. Mamede de Infesta. À data, a decisão foi unânime mas não teve quaisquer efeitos práticos, uma vez que as moções polícias não têm valor jurídico. E apesar de, esta terça-feira, terem sido aprovadas todas as propostas para desagregar as quatro uniões de freguesias do concelho, a população terá de esperar até 2025 para que se concretize.