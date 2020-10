Matosinhos fecha cemitérios nos dias 31 de outubro e 1 de novembro

JN/Agências Hoje às 17:25 Facebook

Os cemitérios do concelho de Matosinhos vão encerrar nos dias 31 de outubro e 1 de novembro devido ao "aumento exponencial" dos casos de infeção pelo novo coronavírus.

"Depois de consultada a Unidade de Saúde Pública e os vários serviços municipais que dão apoio nesta área considerou-se que não seria possível assegurar as normas de segurança emitidas pela DGS [Direção-Geral da Saúde] nem no interior, nem nas entradas e saídas dos cemitérios, pelo que a Câmara Municipal de Matosinhos optou pelo seu encerramento naqueles dois dias em que, tradicionalmente, as pessoas se deslocam aos cemitérios", sublinhou a autarquia a agência Lusa.

Esta decisão tem como principal objetivo a proteção da população, numa altura em que os casos de infeção por covid-19 estão a crescer de forma exponencial na comunidade e no país, adiantou aquela autarquia do distrito do Porto.

Contudo, para possibilitar que as pessoas prestem homenagem aos seus familiares sepultados, o município decidiu alargar o horário dos 14 cemitérios nos dias 28, 29, 30 de outubro e 2 de novembro, abrindo das 7 às 20 horas.

As regras de utilização destes locais mantêm-se, nomeadamente o uso de máscara, o cumprimento do distanciamento social de dois metros e o tempo de permanência reduzido ao mínimo indispensável.