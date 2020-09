Matosinhos ganha cinco novas rotas de autocarro

Adriana Castro Hoje às 13:11 Facebook

Expansão que incide no norte do concelho deverá arrancar em novembro e implica a compra de veículos.

A carência de transporte público que se faz sentir há vários anos nas freguesias de Lavra, Perafita, Santa Cruz do Bispo e também algumas zonas de S. Mamede de Infesta, em Matosinhos, deverá ficar resolvida a partir de novembro. A Câmara e a operadora do concelho, Maré, preparam-se para arrancar com cinco novas linhas e "levar autocarros a zonas do concelho que há décadas não veem um".

Na Praia de Angeiras nascerão dois novos traçados: um com ligação ao MarShopping e outro com ligação à estação de metro Vilar de Pinheiro, em Vila do Conde. Desta forma, "recupera-se, ao fim de muitos anos, a ligação entre os dois concelhos", clarifica o vereador da Mobilidade, José Pedro Rodrigues.