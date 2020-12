Matosinhos investe 15 milhões na reabilitação de vários bairros

Marta Neves Hoje às 20:09 Facebook

Câmara prevê a melhoraria energética dos edifícios e estudos para a construção de novas fases no conjunto habitacional de São Gens - Piscinas, em Custóias e da Cruz de Pau.

A empresa municipal MatosinhosHabit tem previsto, para o próximo ano, investir 15 milhões de euros na reabilitação de vários conjuntos habitacionais, nomeadamente na melhoria do desempenho energético dos edifícios. Do mesmo modo, vão ser desenvolvidos estudos para a construção de novas fases no conjunto habitacional de São Gens - Piscinas, em Custóias e da Cruz de Pau, em Matosinhos.

No decorrer do próximo ano, está também prevista a delimitação de sete novas áreas de reabilitação urbana: Lavra, Custóias, Senhora da Hora, Perafita, Santa Cruz do Bispo, Guifões e Leça do Balio. Classificação, essa, que funcionará "como fator de atratividade e forma de acesso a apoios e incentivos, específicos para imóveis ou frações localizadas nestas zonas".



Acordo com IHRU

Através de um comunicado, enviado ontem, a MatosinhosHabit faz saber que o plano de atividades e orçamento para 2021, recentemente aprovado pela Autarquia, prevê "um conjunto de medidas inovadoras para o setor habitacional do concelho, através de um investimento sem precedentes".

Nos planos da empresa estão "novas respostas habitacionais de apoio à população, alargando a abrangência social a que se destinam, nomeadamente incluindo novos públicos, como proprietários, classe média, jovens em vida ativa laboral e estudantes".



Neste contexto, está incluído o programa "1.º direito", no âmbito do protocolo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e que ajuda famílias em condições precárias a fazerem obras nas suas casas. "Em 2021, este apoio ´é de 16 milhões de euros", disse ao JN Tiago Maia, administrador da MatosinhosHabit.