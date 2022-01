Matosinhos lança concurso para arrendar cinco casas de renda acessível

Estão abertas até 31 de janeiro as candidaturas para o arrendamento, a custos controlados, de cinco habitações em Matosinhos. O projeto municipal "Matosinhos: Casa Acessível garante uma renda com valores 20% abaixo do mercado. Em determinados casos, o desconto pode chegar aos 30%.

As cinco casas que agora vão a concurso estão situadas em Matosinhos (Rua Afonso Cordeiro e Av. Serpa Pinto), em Leça da Palmeira (Rua do Matinho) e S. Mamede de Infesta (Rua do Troco e Prof. Ricardo Alves).

As candidaturas deverão ser submetidas através de formulário eletrónico disponível no site da empresa municipal MatosinhosHabit ou por correio. "Cada candidato pode submeter um formulário e concorrer a um máximo de três habitações, devendo indicar quais e a ordem de preferência. A atribuição de residências será realizada através de sorteio, cujos resultados ficarão disponíveis para consulta site da MatosinhosHabit, em data a anunciar", esclarece o município.

"O programa Matosinhos: Casa Acessível apoia segmentos sociais que não se encontravam abrangidos nos programas municipais, e que se confrontam com diversas dificuldades económicas para arrendar casa a preços compatíveis com os seus rendimentos. Este programa permite que os matosinhenses tenham acesso a imóveis atrativos, em boas condições e bem localizados, com rendas até 20% abaixo do valor de mercado e ainda a possibilidade de obter um subsídio até 30% do valor em causa, consoante o seu rendimento familiar", afirmou Helena Vaz, administradora da Matosinhos Habit.

Para esclarecer dúvidas, os interessados podem usar o email geral@matosinhoshabit.pt ou on telefone 229 399 990.