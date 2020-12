Matosinhos oferece vales para compras

JN Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara e empresários apoiam dinamização do comércio tradicional em tempos de pandemia.

Os estabelecimentos de comércio tradicional de Matosinhos vão atribuir vales de desconto de 10% do valor da aquisição para uso em compras posteriores.

A iniciativa é apoiada pela Câmara e pela Associação Empresarial de Matosinhos. Serão distribuídos cinco mil vales de desconto pelas lojas aderentes.

Os clientes registados no site do concurso que façam compras superiores a 20 euros ficam habilitados a diversos prémios, designadamente 25 vales de compras que podem ascender a 1500 euros (o sorteio realiza-se até 6 de janeiro).

As lojas terão um QR Code para "selfies" com o Pai Natal. Será também instalado um Mupi Digital, para as crianças fazerem um telefonema para o Pai Natal em tempo real.