Matosinhos quer nova linha de metro como "prioritária" para o Governo

A Câmara de Matosinhos pronunciou-se de forma unânime sobre a criação de uma nova linha de metro que liga Senhora da Hora, em Matosinhos, ao Hospital de S. João, no Porto, considerando-a um fator decisivo para a mobilidade na cidade, à boleia da retoma da linha ferroviária de Leixões.

Uma linha de metro que liga Senhora da Hora, em Matosinhos, ao Hospital de S. João, no Porto, é um fator "decisivo para descongestionar a pressão" do tráfego no concelho, afirmou a presidente da Câmara, Luísa Salgueiro. Retomar o funcionamento da linha ferroviária de Leixões mostra-se também igualmente necessário para melhorar a mobilidade na cidade, considerou o Executivo, de forma unânime, em reunião.

Assim, a autarca irá fazer chegar uma nota ao ministro do Ambiente Matos Fernandes e outra ao ministro das Infraestruturas, considerando "estes investimentos como prioritários" e de grande importância para o concelho.

"O que está em causa é que como ainda não foram adjudicadas as obras para duas novas linhas de metro já aprovadas, a Área Metropolitana do Porto ainda não abriu discussão e o Governo disse que quem vai decidir as novas linhas são eles", afirmou Luísa Salgueiro.

À boleia da nova linha, o Executivo referiu, também, "a importância de retomar o funcionamento da linha de Leixões".

"Queremos que a linha seja reaberta, reorganizando as estações", explicou a autarca, "para evitar o que aconteceu antes: a linha não tinha utentes porque nos locais de procura não havia paragens".