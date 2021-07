Matosinhos reivindica parte dos terrenos da refinaria para outros projetos

Almiro Ferreira Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Matosinhos reivindica parte de terrenos de Leça para outros projetos. Fatura pode atingir 650 milhões do PIB regional.

Chegou a conta do fecho da refinaria de Leça. Matosinhos e a Área Metropolitana do Porto apanham em cheio com a fatura económica e social. Um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto calcula que o impacto do desmantelamento da unidade da Galp pode causar mais sete mil desempregados e uma queda de 1,1% (até 374 milhões de euros) no PIB da economia regional e de 5% no indicador de produção de Matosinhos (276 milhões). O município já reclama parte dos terrenos "para projetos alternativos".

"É muito legítimo que as entidades públicas reivindiquem que uma parte dos terrenos passem para a gestão pública, a fim de ali se centrarem investimentos que alavanquem a economia do município e da região. E que poderão possibilitar candidaturas a fundos comunitários, a fundos que resultem da Transição Social Justa, e ao Fundo Social Europeu, para proteção dos trabalhadores afetados por estas decisões", disse ao JN a presidente da Câmara de Matosinhos.