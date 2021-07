Matosinhos suporta em 50% passes sub-23 dos estudantes do ensino superior

JN/Agências Hoje às 17:38 Facebook

A Câmara de Matosinhos aprovou, esta terça-feira, comparticipar em 50%, a partir de setembro e durante 12 meses, os passes Andante, em regime sub-23, dos estudantes locais do Ensino Superior e Politécnico, disse à Lusa o vereador José Pedro Rodrigues.

"A câmara aprovou comparticipar metade dos passes Andante, neste caso no regime sub-23, a todos os estudantes do Ensino Superior e Politécnico, público e privado, que residam em Matosinhos", acrescentou o vereador da CDU com o pelouro da mobilidade no executivo socialista liderado por Luísa Salgueiro.

O autarca precisou que a medida aprovada esta terça-feira por "unanimidade" abrange "um universo aproximado de 2700 estudantes".

A proposta, continuou, foi apresentada "com um triplo objetivo: fidelizar a utilização do transporte público, garantir melhor qualidade de vida reduzindo a dependência do automóvel e diminuir os custos das famílias com o transporte".

"Sabemos que os custos com o transporte estão entre os três maiores das famílias portuguesas ao fim do mês e esta proposta alivia os orçamentos familiares daquelas que estão a passar uma situação difícil", assinalou José Pedro Rodrigues, sublinhando que o investimento "rondará os 500 mil euros" e prevê um "apoio per capita anual entre os 150 e 180 euros".

Esta comparticipação é articulada com os Transportes Intermodais do Porto (TIP), disse.

O vereador acrescentou que o apoio hoje aprovado "torna-se no terceiro grande apoio em termos de passes de transportes, depois de em 2019 o município de Matosinhos ter assegurado a gratuitidade dos passes de transporte público Maré a cerca de 2500 alunos do ensino obrigatório e que se prolongou em 2020".

Para 2021, continuou, foi também alargada "essa gratuitidade aos cidadãos portadores de incapacidade igual ou superior a 60% e que vai iniciar-se, também, em setembro", recordou.