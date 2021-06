Adriana Castro Hoje às 14:41 Facebook

Bruno Pereira é o candidato do PSD à Câmara de Matosinhos. O advogado critica as portagens da A4 dentro do concelho e diz que situação é "altamente ilegal"

Candidata-se para ganhar e recusa "servir de muleta ao PS" como vereador, em caso de derrota. Bruno Pereira promete opor-se a um novo pórtico na A28 e exige compensações à APDL pelo encerramento da ponte móvel em Leça da Palmeira.

O PSD nunca ganhou eleições autárquicas em Matosinhos. O que traz de diferente que possa mudar este cenário?