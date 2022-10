Matosinhos vai gastar menos 50% de energia nas iluminações de Natal

JN Hoje às 15:17 Facebook

A Câmara de Matosinhos anunciou uma poupança de 50% de energia nas iluminações de Natal deste ano. A aposta em tecnologia LED, a diminuição de estruturas e a redução do período em que as luzes estão ligadas (das 18 às 24 horas) garantem esse objetivo.

"Mantendo a iluminação nas principais artérias comerciais do município, a autarquia optou por iluminação 100% LED de alta eficiência e de muito baixo consumo energético. Para além disso, o número de estruturas com iluminação vai ser reduzido em 25%, em relação a 2021, e serão utilizados dispositivos eletrónicos que permitem poupança de energia. A Câmara Municipal de Matosinhos seguirá ainda a recomendação do Governo, ligando somente as iluminações de Natal entre as 18 e as 24 horas", explica a Câmara, em comunicado. As iluminações estarão nas ruas no mesmo período do ano anterior, ou seja, entre 25 de novembro e 8 de janeiro.

"A poupança energética é uma preocupação desta câmara há já alguns anos e temos tomado medidas no sentido de diminuir a nossa pegada energética, como por exemplo, a substituição por LED de 90% da iluminação pública. Este ano, a questão da redução do consumo de energia é mais premente face à conjuntura internacional e por isso adotámos medidas extraordinárias", refere Marta Pontes, vereadora do Turismo e das Atividades Económicas, citada num comunicado municipal.