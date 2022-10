Matosinhos vai reduzir estruturas com iluminações

Já cheira a Natal no concelho de Matosinhos quando se passa por algumas ruas devidamente decoradas com as iluminações, como acontece na zona da Rua Brito Capelo mais próxima à Anémona ou junto à estação de metro da Senhora da Hora. Há dias, uma das equipas de montagem andava por Leça da Palmeira, junto à igreja e na marginal, num ritmo acelerado para que tudo fique pronto a tempo.

Marta Pontes, vereadora do Turismo e das Atividades Económicas, confirmou ao JN que vão "manter as iluminações em todas as artérias comerciais e zonas turísticas", assumindo, ainda assim, que haverá "uma redução das estruturas, que serão menos densas, na ordem dos 25%". E deu como exemplo a zona em frente ao edifício da Câmara.

Em todo o caso, na Autarquia, liderada por Luísa Salgueiro, nunca esteve em cima da mesa a possibilidade de não ter iluminação natalícia por conta das recomendações do Governo relativas à eficiência energética. "Fizemos uma aproximação junto do comércio local e percebemos que era importante mantermos as luzes", contou Marta Pontes, sublinhando que "a poupança do consumo energético não é uma preocupação exclusiva deste ano", dando conta que já em 2021 foi usada "tecnologia LED".