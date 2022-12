Menina de dois anos atropelada por metro em Matosinhos

João Nogueira Hoje às 16:06 Facebook

Uma menina de dois anos ficou em estado grave depois de ser colhida por uma composição do metro na rua do Rio Novo, em Leça do Balio, Matosinhos. O alerta foi dado cerca das 14 horas e a criança foi reencaminhada para o Hospital de São João, no Porto.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Leça do Balio, "a menina estava em casa com a avó, que estava a alimentar um familiar acamado", quando saiu sem que esta se apercebesse. "Chegou até à linha do metro, que fica próxima à habitação onde residem, e conseguiu passar por baixo da rede de segurança", acrescentou.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, a PSP e uma viatura médica de emergência e reanimação.