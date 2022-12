Metro foi vandalizado e obrigou à saída dos passageiros em Matosinhos

João Nogueira Hoje às 20:45 Facebook

Uma composição do metro foi vandalizada, nesta segunda-feira, junto à estação do Viso, no Porto. O veículo, que seguia no sentido Porto-Póvoa de Varzim, ficou sem condições para circular e os passageiros foram obrigados a abandonar o veículo na estação seguinte, em Sete Bicas, depois de ter sido despejado o conteúdo de um extintor de incêndio. O caso foi reportado à PSP.

De acordo com o que a Metro do Porto revelou ao JN, tudo terá acontecido porque "um grupo de jovens utilizou o extintor de incêndio do próprio veículo na brincadeira, mas acabaram por despejar o conteúdo que o equipamento de segurança continha".

O incidente verificou-se cerca das 18 horas, mas a circulação não foi afetada. Apenas tiveram de sair todos os passageiros, e a composição terá prosseguido a marcha, para que fossem efetuadas as limpezas necessárias e garantidas as condições de segurança.

Ainda de acordo com a empresa, o ato de vandalismo foi comunicado e entregue à PSP, que vai investigar e tentar identificar os responsáveis.