Metro reforça transporte nas festas do Senhor de Matosinhos

A Metro do Porto vai reforçar o transporte para as festas do Senhor de Matosinhos, que decorrem entre 19 de maio e 11 de junho. No dia 27 de maio, data do fogo de artifício, a Linha Azul será reforçada, sempre em veículos duplos, a partir do meio-dia, com passagens de 15 em 15 minutos, em cada sentido. Após as 16 horas e até à 1 hora da madrugada do dia 28, a frequência aumentará para 10 minutos, também nos dois sentidos.

Além disto, a operação passará a estender-se aqui até às 2 horas da madrugada, na última hora com uma frequência de 15 minutos.

Nota ainda para duas viagens extra nas linhas Verde (sentido ISMAI) e Vermelha (sentido Póvoa de Varzim), com partidas desde a estação Senhora da Hora às 01.25 horas e às 01.28 horas, respetivamente.

A 28 de maio, dia da procissão, a Linha Azul será reforçada a partir do meio-dia, com partidas numa frequência de 15 minutos. Entre as 16 horas e as 21 horas, a circulação será feita de 10 em 10 minutos.

Antes, no fim de semana de 20 e 21 de maio, a partir do meio-dia, a Linha Azul passará a contar com partidas de 15 em 15 minutos, nos dois sentidos e em unidades duplas. Sexta-feira, dia 26 de maio, o reforço terá início às 20 horas.