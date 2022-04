Milhares enchem Exponor nos 25 anos da maior feira de beleza da Península Ibérica

Marisa Silva Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Era um regresso há muito ansiado após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19. A Expocosmética voltou, neste fim de semana, a encher os pavilhões da Exponor, em Matosinhos, com 160 expositores para dar a conhecer as tendências da cosmética, estética, unhas, maquilhagem e cabelo, bem como celebrar as bodas de prata da maior feira de beleza da Península Ibérica. Até esta segunda-feira, dia de encerramento, são esperados cerca de 30 mil visitantes.

Quem percorre o recinto da Exponor encontra um pouco de tudo. Há stands sobre depilação definitiva, demonstrações de maquilhagem e workshops sobre cabelos. Há inclusive uma competição de estilismo de unhas, venda de cosméticos e uma área dedicada aos cuidados masculinos. É um mundo da beleza que, neste ano, abre ainda a porta a um leque de marcas de origem portuguesa com foco na sustentabilidade. É o caso da Mind the Trash, sediada em Lisboa. Na banca, há champô e amaciadores sólidos para cabelo, esfoliantes feitos a partir de borras de café recolhidos em cafés por uma empresa dinamarquesa, cremes corporais e protetores solares minerais.

"A ideia é evitar [as embalagens] descartáveis, mas também ter produtos com ingredientes naturais que sejam bons para a nossa pele e para o ambiente", contou Catarina Mateus, designer de produto e gráfico da empresa, que marca presença pela primeira vez na feira.