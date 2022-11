Ministério da Educação abre inquérito no caso do menino autista de Matosinhos

O Ministério da Educação abriu um inquérito para apurar factos e responsabilidades no caso do menino autista que saiu da escola, em Matosinhos, sem que ninguém se apercebesse, correndo o risco de ser atropelado. A falta de funcionários está na origem do incidente protagonizado por Diogo Veiga, de 6 anos, em outubro.

Em resposta a um pedido de esclarecimentos feito pelo JN, fonte daquele ministério enviou um comunicado, em que refere o seguinte: "Havendo indícios de que não foi garantida a segurança dos alunos no espaço escolar, o Ministério da Educação procedeu à abertura de um inquérito para apuramento dos factos e responsabilidades".

A mesma nota acrescenta que, no âmbito do quadro da transferência de competências ao abrigo do Decreto-Lei 21/2019, na sua redação atual, "a colocação de assistentes operacionais nos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas compete à Câmara Municipal mediante a sinalização de necessidades pelos agrupamentos".