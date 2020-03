Ministério trava construção de hotel na praia da Memória

Adriana Castro Hoje às 07:56 Facebook

Matos Fernandes decretou nulidade da licença da construção em Matosinhos, que deve parar de imediato. Inspeção concluiu que projeto nascia em terrenos da Reserva Ecológica Nacional.

É nula a licença do hotel que está a ser construído em cima da praia da Memória, em Perafita, Matosinhos. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, assinou esta segunda-feira o despacho determinando que a obra deve ser "parada de imediato e impostas as condições originais do terreno". O empreendimento de quatro estrelas tinha recebido luz verde de todas as entidades competentes e foi-lhe até atribuído o título de "utilidade turística" pela Secretaria de Estado do Turismo, que conferia benefícios fiscais ao promotor.

A decisão do governante foi tomada na sequência da apresentação do relatório da averiguação ao licenciamento municipal do empreendimento pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), instaurado a 16 de dezembro.