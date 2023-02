Ministro "assumirá consequências" da escolha de presidência da APDL

O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, diz "desconhecer" a nomeação de João Neves como novo presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), feita pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba. A Área Metropolitana do Porto (AMP) não foi ouvida, por isso "o ministro fará o que entender e assumirá daí as consequências".

A nomeação de João Neves como presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) continua a não reunir consenso. O sucessor a Nuno Araújo já teria sido decidido com o anterior ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, mas João Galamba, que assumiu recentemente o cargo, terá trocado as voltas ao presidente da Câmara de Gaia. Quem deveria ficar à frente da autoridade portuária será Miguel Lemos Rodrigues, administrador da Águas de Gaia.

Questionado pelos jornalistas à margem da reunião de Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, reafirma "desconhecer" qualquer nomeação.

"Até ao dia de hoje, a Área Metropolitana do Porto (AMP) não foi contactada, que eu saiba o município do Porto não foi contactado, o município de Vila Nova de Gaia não foi contactado", mas já "terá sido feita uma pequena abordagem ao município de Matosinhos", acrescenta.

Certo é que, "institucionalmente a AMP não foi ouvida e, portanto, o senhor ministro fará o que entender e assumirá daí as consequências", conclui o também presidente da Câmara de Gaia.