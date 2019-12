Ministro do Ambiente estranha autorização para hotel em Matosinhos

Adriana Castro Hoje às 12:17 Facebook

O ministro do Ambiente afirmou, esta segunda-feira, "achar estranho" que o projeto para um hotel no local onde está a ser construído, na praia da Memória, em Perafita, Matosinhos, tenha recebido todos os pareceres positivos. E disse que foram dados 30 dias à Inspeção-Geral do Ambiente para averiguar o processo de licenciamento da obra.

Questionado sobre o papel do Ministério do Ambiente no caso do hotel que está a ser construído na praia da Memória em Perafita, Matosinhos, João Pedro Matos Fernandes começou por dizer que "a obra está licenciada com todos os pareceres positivos".

"Não posso deixar de achar estranho que num local como aquele tenha havido esses mesmos pareceres positivos", admitiu, no entanto, o ministro, justificando a instauração de um processo de averiguação ao licenciamento da obra, que ainda decorre. "Quero pelo menos perceber muito bem aquilo que aconteceu", assegurou Matos Fernandes.

Eduardo Pinheiro, atual secretário de Estado da Mobilidade no Ministério do Ambiente e ex-vice-presidente da Câmara de Matosinhos, foi quem assinou o despacho final que deu luz verde ao hotel na praia da Memória, em 2017. Ao JN, Eduardo Pinheiro afirmou que "perante todos os pareces positivos" apresentados à data, "não havia razão alguma para ter uma decisão diferente daquela que foi dada".

"Aguardemos pela averiguação [da Inspeção-Geral do Ambiente]. Espero que esteja tudo correto. É isso que tem de ser verificado", concluiu o atual Secretário de Estado da Mobilidade.

Na semana passada, a presidente da Câmara Luísa Salgueiro, afirmou que a construção do hotel "é inevitável".