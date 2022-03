Motards em passeio solidário com o povo ucraniano

JN Hoje às 16:07 Facebook

Iniciativa está agendada para este sábado e visa a angariação de alimentos e medicamentos. Participantes vão fazer percurso entre Matosinhos e Gaia, com passagem pelo Porto

Vários grupos de motards vão participar num passeio solidário, no próximo sábado, com vista à recolha de alimentos e medicamentos para enviar para a Ucrânia. A Volta pela Paz parte de Matosinhos, às 16 horas, com destino ao cais de Gaia.

Trata-se de uma iniciativa do clube Motards Douro, que na semana passada organizou uma ação semelhante em Valongo. A participação no passeio solidário deste sábado é livre e não requer inscrição, sendo apenas pedido aos motards que levem alimentos ou medicamentos.

A Volta pela Paz conta com a colaboração de vários clubes. O ponto de encontro é o parque de estacionamento do Senhor de Matosinhos (Avenida D. Afonso Henriques), de onde os motards vão seguir, pela marginal fora, em direção ao Porto. Depois de passarem pela Foz e pela baixa, rumam a Gaia pela Ponte do Infante e, por fim, concentram-se junto ao rio.

Os artigos angariados seguem para um ponto de recolha em Gondomar e serão depois enviados por camião para a Ucrânia.