Motociclista em estado grave após colisão com carro na A4

Um motociclista foi transportado em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto, na sequência de uma colisão com um carro na A4, em Matosinhos.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Infesta, o alerta para o acidente foi recebido às 12.42 horas. Na sequência da colisão, o motociclista - cuja idade a corporação não consegue confirmar -, foi transportado em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto.

O acidente deu-se no sentido Valongo/Matosinhos, na A4, perto da saída para Leça do Balio, tendo provocado alguns condicionamentos de trânsito. Ao início da tarde deste domingo, decorriam trabalhos de limpeza de via.

Também a PSP e o INEM estiveram no local.