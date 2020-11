Motorista morre em despiste de camião no porto de Leixões

Alfredo Teixeira Hoje às 10:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O motorista de um camião morreu, este sábado de manhã, no porto de Leixões, em Matosinhos.

A PSP está no local a averiguar as circunstâncias em que ocorreu o despiste, fatal para o homem, às 8.07 horas da manhã deste sábado.

Segundo apurou o JN, o motorista, de 59 anos, sentiu-se mal e acabou por de despistar, com o camião a embater num poste, já dentro do perímetro do porto de Leixões.

Segundo fonte da capitania, o acidente ocorreu a "baixa ou média velocidade", estando por isso a ser averiguadas as circunstâncias do sinistro.

O sinistro mobilizou meios dos bombeiros de Leixões e de Leça, assim como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos.

PSP e capitania do Porto de Leixões também mobilizadas para o local.