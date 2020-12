Muitas dúvidas sobre destino dos terrenos da Petrogal em Matosinhos

Adriana Castro Hoje às 07:26 Facebook

A Galp anunciou o fim da refinação em Matosinhos. A presidente da Câmara exige respostas e a Oposição teme especulação.

Sem se saber o plano que a Galp vai adotar após ter decidido terminar com as operações de refinação na Petrogal, em Leça da Palmeira, Matosinhos, e concentrá-las em Sines a partir do próximo ano, são muitas as dúvidas que se levantam no concelho. Em causa ficam cerca de 400 postos de trabalho diretos e mais de 600 indiretos, e o futuro dos terrenos. A empresa, que tem uma participação estatal, justifica a decisão pelas "alterações estruturais dos padrões de consumo de produtos petrolíferos motivados pelo contexto regulatório" devido à covid-19 e pelo "contexto favorável à transição energética".