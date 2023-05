"Muitos tombos" por causa do mau estado dos passeios em Matosinhos

Buracos na Avenida de D. Afonso Henriques e na Rua de Brito Capelo, duas das principais artérias de Matosinhos, são um risco para quem circula a pé.

Quem passa na Avenida de D. Afonso Henriques, em Matosinhos, no troço entre a fonte luminosa e a Estrada da Circunvalação, não pode deixar de reparar no mau estado dos passeios. Os buracos têm provocado várias vítimas e quem se queixa diz que a situação dura há anos. Também o piso desnivelado na Rua de Brito Capelo suscita críticas. A situação em duas das principais artérias do concelho espelha um cenário que se estende a ruas de várias freguesias. O JN questionou a Câmara, mas não obteve resposta em tempo útil.

Ao JN, Maria Bastos fala do seu caso, que lhe deixou marcas para a vida."Há dois anos, caí no passeio [da Avenida de D. Afonso Henriques], parti uma perna e tive de ser operada. Ainda hoje faço fisioterapia. Nunca mais fiquei bem", diz, desgostosa, próximo do local do acidente e por onde continua a passar com frequência, pois trabalha na zona. Maria Bastos consegue andar, mas a marcha ficou afetada e isso é perfeitamente visível. Acrescenta que expôs o sucedido e que ninguém a atendeu.