Mulher atropelada por camião na fábrica da Super Bock em Leça do Balio

Uma mulher, com 62 anos, ficou gravemente ferida na manhã desta quinta-feira após ter sido atropelada por um camião no interior da Fábrica de Cerveja na Super Bock, em Leça do Balio, Matosinhos.

O alerta foi dado às 6.46 horas e, de acordo com os Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Infesta, a vítima perdeu várias vezes a consciência e apresentava um ferimento visível na cabeça. Foi transportada em estado grave para o Hospital de Pedro Hispano.

No local esteve uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) daquela unidade de saúde e uma ambulância de socorro dos bombeiros.

A PSP de S. Mamede de Infesta tomou conta da ocorrência, desconhecendo-se as circunstância em que ocorreu o acidente no interior da unidade fabril.