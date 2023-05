Mulher de 78 anos atropelada por autocarro fica em estado grave

Uma mulher de 78 anos foi transportada em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto, depois de ter sido atropelada por um autocarro em Matosinhos. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Infesta, a idosa estava "consciente e colaborante" no momento da entrada nas Urgências.

A saída de um carro de uma oficina na Rua Henrique Bravo, perto da igreja de S. Mamede de Infesta, em Matosinhos, assustou uma mulher de 78 anos que circulava pelo passeio. A idosa desequilibrou-se com o susto e caiu na estrada, sendo colhida por um autocarro, pelas 10 horas desta quarta-feira.

De acordo com Paulo Cavaleiro, dos bombeiros de S. Mamede de Infesta, a mulher sobreviveu ao atropelamento mas foi transportada para o hospital em estado grave. À entrada nas Urgências, acrescenta, estava "consciente e colaborante". As preocupações quanto à sua recuperação recaem na reconstrução da perna direita, atingida pelo embate.

Além da corporação de S. Mamede de Infesta, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano também esteve a prestar socorro. Aquela artéria esteve cortada pela PSP de Matosinhos.