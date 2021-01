Mulher desaparecida desde dia 2 em Matosinhos

Adriana Castro Hoje às 14:49 Facebook

O alerta foi dado por populares, que encontraram objetos pessoais de uma mulher com cerca de 30 anos, de nacionalidade brasileira, que residia no Porto, no areal da praia de Matosinhos, na manhã de dia 2. A Capitania do Douro avançou com buscas de imediato mas sem sucesso. O caso está entregue ao Ministério Público.

De acordo com Santos Amaral, comandante da Polícia Marítima do Porto e de Leixões, as buscas foram feitas "por terra e por mar" nos dias 2, 3 e 4, não tendo sido localizado nenhum corpo.

Os pertences encontrados na areia permitiram identificar a mulher desaparecida. Trata-se de uma brasileira de 31 anos, que morava no Porto. O comandante da Polícia Marítima deu nota que foi possível contactar o marido da mulher, que confirmou o desaparecimento.

O processo está agora nas mãos do Ministério Público.