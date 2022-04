Mulher morre em colisão entre carro e bicicleta elétrica em Matosinhos

JN Hoje às 10:35 Facebook

Uma jovem de 27 anos morreu numa colisão entre bicicleta elétrica ​​​​​​em que seguia e um carro, na rua França Borges, junto ao estabelecimento prisional de Custóias, em Matosinhos.

Ao que o JN conseguiu apurar junto da PSP, o acidente ocorreu por volta das 23.06 horas de sábado. A jovem, residente em Leça do Balio, terá tido morte imediata após o choque frontal entre o carro e a bicicleta elétrica.

O condutor do carro não sofreu ferimentos.

Ao local acorreram os bombeiros de Leça do Balio e a VMER do Hospital Pedro Hispano. O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto pelos bombeiros de São Mamede de Infesta.