Mulher com ferimentos graves após ser atropelada em Matosinhos

Uma mulher de 88 anos sofreu ferimentos graves, este domingo, após ter sido atropelada por uma viatura ligeira em Matosinhos.

O acidente ocorreu pelas 10.17 horas na Avenida Villagarcia de Arosa.

A vítima, de 88 anos, "sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e estava consciente e colaborante", disse ao JN fonte dos Bombeiros de Leixões.

Depois de assistida no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital São João, do Porto, a mulher foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

No local esteve também a PSP, que tomou conta da ocorrência.