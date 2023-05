Noite de fogo de artifício na Senhora da Hora

JN Hoje às 11:23 Facebook

A decorrer desde finais de abril, as festas de Nossa Senhora da Hora, em Matosinhos, têm nos próximos dias alguns dos seus momentos mais marcantes. Neste sábado, por exemplo, realiza-se o esperado espetáculo de fogo de artifício. Na quarta-feira, dia 17, sai à rua a tradicional procissão das velas.

Antes da pirotecnia deste sábado, que começa a fazer-se ouvir a partir das 23.55 horas, sobe ao palco o grupo Pontofixo. A música começa às 21.30. Nesta sexta-feira, à mesma hora, é o Duo Vitorianos que vai animar a festa.

No domingo, a igreja paroquial recebe um concerto de música sacra, às 15.30 horas. Participam vários grupos corais, incluindo o organizador: Coral Nossa Senhora da Hora.

A procissão das velas que vai percorrer as ruas da freguesia está marcada para as 21 horas de quarta-feira. A partida será na Avenida Eng. Luís Azevedo, em frente ao número 177.

A quinta-feira, dia que encerra o cartaz, começa com uma missa solene na igreja paroquial, às 11 horas, seguindo-se, às 14.30, a atuação do Grupo Cavaquinhos do CIVAS. Ao final da tarde, pelas 18.15, há o Rosário da Misericórdia na igreja antiga e, às 19, celebra-se uma missa no mesmo local.

Às 21 horas, na igreja paroquial, há a bênção das grávidas.

Na praça das Sete Bicas, estão instalados carrosséis, sobretudo para os mais novos.