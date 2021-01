Nova Secundária da Boa Nova pronta no próximo ano

Marisa Silva Hoje às 18:57 Facebook

As obras decorrem a "bom ritmo" e "dentro dos prazos previstos" com a esperança de que, daqui a cerca de um ano e meio, os mais de 600 estudantes da Escola Secundária da Boa Nova, em Leça da Palmeira, Matosinhos, possam ter aulas num novo edifício.

Há muito reivindicada por pais, professores e alunos, a empreitada iniciou-se há três meses e está a ser feita de forma faseada para não interromper o normal funcionamento das aulas. Com uma duração total de 22 meses, os trabalhos implicam a demolição dos blocos existentes e a construção de um novo e único edifício, bem como a remodelação do polidesportivo.

"Esta era uma obra reivindicada há muito pela comunidade educativa que a Câmara também já tinha inscrito nas suas prioridades há bastante tempo. Começamos por negociar o financiamento com o Ministério da Educação, trata-se de uma escola de nível secundário portanto não é uma responsabilidade da Autarquia", recordou Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, após visitar os trabalhos em curso na tarde desta segunda-feira.

Com um custo de oito milhões de euros, a empreitada é financiada maioritariamente pela Autarquia. Apenas 10% da verba é proveniente do Governo e 30% de fundos comunitários. Pelo recinto escolar, é possível ver o movimento das máquinas e equipamentos provisórios que albergam atualmente alguns serviços escolares, como o bar.

"Quando a zona de serviços estiver concluída, vamos demolir os edifícios e transferir os alunos para contentores. Os blocos vão ser todos substituídos por um edifício novo. A fase final será a área desportiva. Haverá espaços verdes, maiores zonas de estar e no interior do próprio edifício haverá um pátio para que haja entrada de luz também com zona verde", detalhou a autarca, que pediu à direção da escola o envolvimento dos alunos "no conhecimento e debate de algumas soluções apresentadas".

"O projeto em si está fechado e a obra está adjudicada, mas há coisas de detalhe que, por vezes, implicam diretamente na vida das pessoas que se podem ir adaptando", disse Luísa Salgueiro.

A empreitada faz parte de um leque de obras de reabilitação do parque escolar do concelho. A parte da Secundária da Boa Nova, estão também em curso as obras na Escola Primária da Agudela. Orçados em três milhões de euros, os trabalhos vão permitir uma "remodelação profunda do edifício" onde estudam 12 turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo.

A partir de fevereiro, a Câmara de Matosinhos prevê lançar os concursos públicos para a requalificação das escolas da Barranha e do Godinho. Em fase de projeto está ainda a reabilitação da escola da Amieira.

Decorre a fase de apresentação de propostas para a requalificação da Escola Secundária Abel Salazar, em São Mamede de Infesta. A empreitada está orçada em cerca de oito milhões de euros.