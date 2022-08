Novas tecnologias combatem isolamento de idosos em Matosinhos

JN Hoje às 16:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Matosinhos pretende alargar, durante este ano, o número de utilizadores do projeto Seniores em Rede, através do qual combate o isolamento de idosos no concelho.

Atualmente, há 40 pessoas abrangidas por este programa. Os seniores têm ao dispor tablets e respetivo software, serviço de internet (para quem não possuir) e acompanhamento técnico. O objetivo é "combater o isolamento social, promovendo as relações interpessoais (recurso a videochamadas, mensagens vídeo, partilha de fotografias), a inclusão digital e a estimulação cognitiva (com acesso a filmes, músicas e jogos variados)".

"Com a colaboração da parceria local foram selecionadas e capacitadas 40 pessoas a integrar o projeto. Através do acompanhamento e monitorização de técnicos/as de referência, as pessoas participantes no projeto vão diminuindo o isolamento social e aumentando as competências digitais promovendo, assim, a sua integração e participação não só nas suas redes de suporte como na própria sociedade", explica a Autarquia.

"Este projeto surge na sequência da intervenção do município no âmbito da Linha de Apoio ao Isolamento, acionada em 2020, logo no início da pandemia, verificando-se que muitas pessoas enfrentaram mudanças drásticas nas suas rotinas, nomeadamente na comunicação com familiares e outras pessoas de referência", acrescenta.

As aplicações preferidas versam os jogos de memória, puzzles, música, filmes e chamadas telefónicas.